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У Києві розпочалась акція на підтримку Олега Сенцова

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У середу, 13 червня, Києві біля посольством Росії триває акція на підтримку українського режисера Олега Сенцова.

Про це у прямому ефірі розповів кореспондент 24 Каналу. 

Читайте також: Українська діаспора в Австралії закликала до голодування 13 червня

Акція розпочалася о 13:00 годині. Активісти розпочали акцію за допомогою американської діаспори.

Організатори просять весь цивілізований світ бойкотувати Чемпіонат світу з футболу, який проходитиме зі завтрашнього дня в РФ, а також знову піднімати питання звільнення Сенцова і всіх українських політв’язнів.

"Ми сьогодні під стінами російського посольства звертались українською і англійською мовами до всього світу бойкотувати ЧС, який відбудеться на території РФ", – розповів керівник штабу мережі "Вільні люди" Дмитро Жмайло.

Нагадаємо, Олег Сенцов голодує з 14 травня у російській колонії в Лабитнангі. ​Єдина вимога для припинення голодування Сенцова – звільнення всіх українських політв'язнів. Стан здоров'я Сенцова значно погіршився – він схуд і в нього почали випадати зуби.

Теги: Новини України Новини Києва Олег Сенцов заручники Українці в полоні РФ
Джерело: 24 канал
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