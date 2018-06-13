У Києві розпочалась акція на підтримку Олега Сенцова
У середу, 13 червня, Києві біля посольством Росії триває акція на підтримку українського режисера Олега Сенцова.
Про це у прямому ефірі розповів кореспондент 24 Каналу.
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Акція розпочалася о 13:00 годині. Активісти розпочали акцію за допомогою американської діаспори.
Організатори просять весь цивілізований світ бойкотувати Чемпіонат світу з футболу, який проходитиме зі завтрашнього дня в РФ, а також знову піднімати питання звільнення Сенцова і всіх українських політв’язнів.
"Ми сьогодні під стінами російського посольства звертались українською і англійською мовами до всього світу бойкотувати ЧС, який відбудеться на території РФ", – розповів керівник штабу мережі "Вільні люди" Дмитро Жмайло.
Нагадаємо, Олег Сенцов голодує з 14 травня у російській колонії в Лабитнангі. Єдина вимога для припинення голодування Сенцова – звільнення всіх українських політв'язнів. Стан здоров'я Сенцова значно погіршився – він схуд і в нього почали випадати зуби.