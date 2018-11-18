У Києві тролейбус на смерть збив чоловіка: моторошні фото

У неділю, 18 листопада, на зупинці "Березняки" тролейбус переїхав чоловіка. За словами очевидців, чоловік помер на місці від отриманих травм.

Загиблий працював водієм транспорту аварійної служби, йдеться на сайті "Інформатор".

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Ймовірно, що чоловік зупинився для того, аби полагодити свій автомобіль. Саме в цей час на нього наїхав тролейбус.



Смертельна аварія в Києві

Як розповіли колеги загиблого, йому було 43 роки. Чоловік отримав тяжкі пошкодження обличчя і тулуба. Припускається, що причиною трагедії могла стати несправна пневмосистема тролейбуса, через яку водій громадського транспорту не впорався з керуванням.



В Києві тролейбус насмерть збив людину

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група. Точну причину трагедії встановить поліція.

До слова, 17 листопада у Святошинському районі міста Києва на проспекті Перемоги сталась ДТП, в результаті якої загинула людина. Автомобіль їхав на такій швидкості, що автівка спочатку знесла опору дорожнього знака та ледь не врізалась у підземний перехід.