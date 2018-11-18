У Києві тролейбус на смерть збив чоловіка: моторошні фото
У неділю, 18 листопада, на зупинці "Березняки" тролейбус переїхав чоловіка. За словами очевидців, чоловік помер на місці від отриманих травм.
Загиблий працював водієм транспорту аварійної служби, йдеться на сайті "Інформатор".
Читайте також: 17-річна гонщиця потрапила у жахливу ДТП на перегонах Формули-3: відео
Ймовірно, що чоловік зупинився для того, аби полагодити свій автомобіль. Саме в цей час на нього наїхав тролейбус.
Смертельна аварія в Києві
Як розповіли колеги загиблого, йому було 43 роки. Чоловік отримав тяжкі пошкодження обличчя і тулуба. Припускається, що причиною трагедії могла стати несправна пневмосистема тролейбуса, через яку водій громадського транспорту не впорався з керуванням.
В Києві тролейбус насмерть збив людину
Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група. Точну причину трагедії встановить поліція.
До слова, 17 листопада у Святошинському районі міста Києва на проспекті Перемоги сталась ДТП, в результаті якої загинула людина. Автомобіль їхав на такій швидкості, що автівка спочатку знесла опору дорожнього знака та ледь не врізалась у підземний перехід.
Вибір редакції
-
Як Україна може використати проти Росії проведення незаконних виборів на Донбасі?сьогодні , 23:00
-
Головні новини 18 листопада: Янукович у лікарні, затримання помічника Савченко і марш у Києвісьогодні , 22:31
-
Голлівудська акторка пожартувала з оголеного фото Меланії Трамп: пікантні деталісьогодні , 22:09