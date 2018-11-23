У Києві тролейбус з пасажирами злетів з дороги та ледь не впав з обриву: фото

22 листопада у Шевченківському районі Києва тролейбус з пасажирами вилетів з дороги, перетнув тротуар і врізався в дерево. Якби тролейбус не зупинила перешкода, він впав би з обриву.

Інцидент стався на вулиці Чорновола в напрямку руху до Повітрофлотського шляхопроводу, йдеться в сюжеті ТСН.

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Тролейбус вилетів з дороги, перетнув тротуар, дивом не зачепивши сітілайт, що стояв за декілька метрів, і врізався в дерево. На момент аварії на тротуарі нікого з пішоходів не було.



У Києві тролейбус вилетів з дороги

Підозрюється, що у тролейбуса відмовили гальма.

Додамо, що якщо б дерево не зупинило транспорт, він міг би впасти з обриву заввишки п'ять-шість метрів.



Тролейбус врізався в дерево

Водій та пасажири не постраждали. Причини ДТП наразі встановлюються.

Нагадаємо, 22 листопада у місті П'ятихатки, що на Дніпропетровщині, п'яний водій збив жінку на 8 місяці вагітності разом з дитиною у візку. 31-річну жінку госпіталізували до реанімації з відкритою черепно-мозковою травмою. Дворічна дитина, яка на момент аварії була у візку, значних травм не отримала.