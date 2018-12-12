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      У Києві цікаво стартували чемпіонати України з шахів

      16 Читать новость на русском
      Олександр Ковчан
      Олександр Ковчан

      11 грудня у Києві розпочалися чоловічий та жіночий чемпіонати України-2018 з шахів.

      У кожному турнірі грають по 10 учасників. У чоловіків 1-й тур видався не дуже результативним – лише одна результативна партія і чотири нічиїх. Зате єдина перемога виявилася дуже ефектною – харків’янин Олександр Ковчан провів яскраву атаку проти земляка – дворазового чемпіона України Антона Коробова.

      В той же час, жінки порадували глядачів бойовою грою: лише дві партії завершилися миром, а три – результативно. Відзначилися чемпіонка України-2017 Юлія Осьмак, чемпіонка-2009 Євгенія Долуханова і молода талановита шахістка Олена Мартинкова.

      ЧУ-2018. 1-й тур
      Чоловіки.       Ковчан – Коробов – 1:0, Богданович – Баклан, Голубка – Бернадський, Кузубов – Кравців, Моісеєнко – Пономарьов – всі нічиї.
      Жінки. Должикова – Осьмак – 0:1, Бердник – Долуханова – 0:1, Мартинкова – Бабій – 1:0, Шпанко – Рохмангулова, Букса – Гапоненко – нічиї.

      Сьогодні, 12 грудня, на чемпіонатах відбудеться 2-й тур. Дивитися за партіями онлайн можна тут.

       

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      Теги: Спорт Шахи Чемпіонат України з шахів
      Джерело: 24 Канал
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