У Києві цирк, де діти заразилися кором, продовжує роботу попри заборону, – ЗМІ

Цирк "Кобзов" у Києві продовжує роботу в звичному режимі і продає квитки на свої вистави, незважаючи на рішення влади Києва про його тимчасове закриття через виявлення кору в одного з працівників закладу.

Про це повідомили у прес-службі цирку, передає Громадське радіо.

Наш розклад не змінюється, працюємо за звичним графіком,

– зазначили у розважальному закладі.

У той же час президент Всеукраїнської громадської організації "Циркова спілка Кобзова" Микола Кобзов повністю заперечив інформацію про те, що у цирку є хворі на кір.

"Інформація про те, що у нас в цирку нібито є кір – йде від елементарного бота. Цирк "Кобзов" до епідемії кору не має стосунку. У нас тисячі людей ходять ( на вистави – "24"). Якщо б у нас був кір, ми б ніколи в житті не давали запрошення. Це пряме знищення цирку "Кобзов" як такого в Україні", – заявив він.

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Окрім того, власник цирку заявив, що не отримував жодного офіційного документу з вимогою припинення роботу. На його думку, підстав для закриття цирку на Контрактовій площі немає.

"До нас приїжджала перевірка, але ми розуміємо, що це просто роздутий в інтернеті скандал. Ще з минулого року на цирк Кобзов потужно "наїжджають", його намагаються знищити і закрити. Ми стали жертвою незрозумілих поки що осіб, або конкурентів", – сказав Микола Кобзов.

Нагадаємо, у Києві на кір захворіли 12 дітей з різних дитсадків та шкіл. Зараз вони з високою температурою перебувають в інфекційній лікарні. Батьки припускають, що хворобу діти підхопили, коли ходили до цирку "Кобзов". Це те, що об'єднує цих столичних пацієнтів.