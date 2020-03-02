У Києві у багатоповерхівці горіла квартира: відео

На проспекті Правди у Києві у багатоповерховому будинку горіла квартира. На місце виїхали 6 пожежних машин. Займання вдалося ліквідувати. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Поа спалахнула на проспекті Правди, 19/3, що у Подільському районі Києва, повідомляє пресслужба ДСНС.

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Повідомлення про пожежу надійшло о 13:21. Горіла квартира на 12-му поверсі 16-поверхового будинку,

– йдеться в повідомленні.

Рятувальники встановили, що займання сталося в одній із кімнат трикімнатної квартири. На момент виникнення пожежі у квартирі був 63-річний чоловік. Саме він і викликав пожежників. Чоловік повідомив, що відчинив вікна, щоб випустити дим внаслідок швидкого поширення полум’я.

Працівники ДСНС вивели з 13-го поверху двох людей та двох котів. Ніхто не постраждав.

Крім того, рятувальники розблокували двері ліфту, який застряг між 8 та 9 поверхами. У ньому перебувала жінка.

За словами рятувальників, о 13:58 пожежу вдалося локалізувати, а вже о 14:05 – ліквідувати. Вогонь пошкодив меблі, особисті речі мешканців квартири. Також закопчені стіни та стеля квартири.

Для ліквідації пожежі залучили 6 одиниць пожежної техніки. На місці працювали 26 співробітників ДСНС. Причина виникнення пожежі встановлюється.

На проспекті Правди у Києві горить квартира: дивіться відео