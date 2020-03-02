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      У Києві у багатоповерхівці горіла квартира: відео

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      У Києві пожежа у багатоповерхівці / Скріншот з відео

      На проспекті Правди у Києві у багатоповерховому будинку горіла квартира. На місце виїхали 6 пожежних машин. Займання вдалося ліквідувати. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

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      Повідомлення про пожежу надійшло о 13:21. Горіла квартира на 12-му поверсі 16-поверхового будинку,
      – йдеться в повідомленні.

      Рятувальники встановили, що займання сталося в одній із кімнат трикімнатної квартири. На момент виникнення пожежі у квартирі був 63-річний чоловік. Саме він і викликав пожежників. Чоловік повідомив, що відчинив вікна, щоб випустити дим внаслідок швидкого поширення полум’я.

      Працівники ДСНС вивели з 13-го поверху двох людей та двох котів. Ніхто не постраждав.

      Крім того, рятувальники розблокували двері ліфту, який застряг між 8 та 9 поверхами. У ньому перебувала жінка. 

      За словами рятувальників, о 13:58 пожежу вдалося локалізувати, а вже о 14:05 – ліквідувати. Вогонь пошкодив меблі, особисті речі мешканців квартири. Також закопчені стіни та стеля квартири.

      Для ліквідації пожежі залучили 6 одиниць пожежної техніки. На місці працювали 26 співробітників ДСНС. Причина виникнення пожежі встановлюється.

       

      На проспекті Правди у Києві горить квартира: дивіться відео

       

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: ДСНС Новини України Новини Києва Пожежа
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