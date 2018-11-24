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      У Києві у "чорну п'ятницю" з салону викрали преміальний автомобіль Tesla

      1358 Читать новость на русском
      У Києві у "чорну п'ятницю" з салону викрали преміальний автомобіль Tesla
      У Києві у "чорну п'ятницю" з салону викрали преміальний автомобіль Tesla / auto.ria

      У "чорну п'ятницю", 23 листопада, з одного зі столичних автосалонів викрали преміальний електромобіль Tesla Model X синього кольору і комплектації 75D.

      Про викрадення стало відомо з одного з Viber-чатів, повідомляють "Українські новини".

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      Під виглядом покупців вони прибули в один із салонів і, начебто провівши тест-драйв, просто втекли на Tesla Model X.

      Автомобіль Tesla Model X
      Автомобіль Tesla Model X

      Виявилося, що електромобіль був на львівській реєстрації. Користувач соцмережі Facebook Максим Зінченко написав номерті знаки автомобіля – ВС 4080 НІ.

      Пост Максима Зінченка
      Пост Максима Зінченка

      За даними AUTOGEEK, викрадачі телефонували в декілька автосалонів Києва протягом дня та пропонували обміняти машину на дорогу яхту.

      Машину хотіли обміняти на таку яхту
      Машину хотіли обміняти на таку яхту

      Зазначимо, що цей електромобіль може коштувати близько 85 000 доларів. 

      До слова, у торговельному центрі в штаті Алабама у "чорну п'ятницю", яка розпочалась вночі 22 листопада, покупці почали сваритися. За якийсь час один із них відкрив вогонь. Внаслідок дій стрільця поранень зазнали 18-річний хлопець і 12-річна дівчинка.

      Теги: Новини України Новини Києва Пограбування Транспорт Авто
      Джерело: 24 Канал
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