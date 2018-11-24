У Києві у "чорну п'ятницю" з салону викрали преміальний автомобіль Tesla

У "чорну п'ятницю", 23 листопада, з одного зі столичних автосалонів викрали преміальний електромобіль Tesla Model X синього кольору і комплектації 75D.

Про викрадення стало відомо з одного з Viber-чатів, повідомляють "Українські новини".

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Під виглядом покупців вони прибули в один із салонів і, начебто провівши тест-драйв, просто втекли на Tesla Model X.



Автомобіль Tesla Model X

Виявилося, що електромобіль був на львівській реєстрації. Користувач соцмережі Facebook Максим Зінченко написав номерті знаки автомобіля – ВС 4080 НІ.



Пост Максима Зінченка

За даними AUTOGEEK, викрадачі телефонували в декілька автосалонів Києва протягом дня та пропонували обміняти машину на дорогу яхту.



Машину хотіли обміняти на таку яхту

Зазначимо, що цей електромобіль може коштувати близько 85 000 доларів.

До слова, у торговельному центрі в штаті Алабама у "чорну п'ятницю", яка розпочалась вночі 22 листопада, покупці почали сваритися. За якийсь час один із них відкрив вогонь. Внаслідок дій стрільця поранень зазнали 18-річний хлопець і 12-річна дівчинка.