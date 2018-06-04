У Києві у ритуальне бюро стріляли з гранатомета: снаряд застряг у стіні

Вночі, 4 травня, у Києві біля Байкового кладовища невідомий вистрілив із гранатомета у ритуальне бюро. Снаряд застряг у стіні і не вибухнув. Згодом його знешкодили вибухотехніки, які прибули на виклик.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

Читайте також: На Київщині обстріляли авто відомого кримінального авторитета, є загиблий, – ЗМІ

"О 4:15 до поліції надійшло повідомлення від охоронця ритуального закладу, який повідомив, що на вулиці Волзькій Голосіївського району столиці він почув звук, схожий на вибух. За вказаною адресою правоохоронці виявили предмет. Працівники поліції оточили територію, прилеглу до місця скоєння злочину", – йдеться у повідомленні поліції.

Вибухотехніки знешкодили боєприпас, який застряг у стіні ритуального бюро. Внаслідок події ніхто не постраждав.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. За скоєння такого правопорушення загрожує до семи років позбавлення волі.



Снаряд застряг у стіні і не вибухнув