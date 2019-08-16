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      У Києві у водоймі виявили розчленоване тіло жінки: що про це відомо

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      У Києві у Русанівському каналі виявили розчленоване тіло жінки: вона нещодавно зникла в цьому районі та її розшукували
      У Києві у Русанівському каналі виявили розчленоване тіло жінки: вона нещодавно зникла в цьому районі та її розшукували / Олена Кук (24 канал)

      У Києві на Русанівці у місцевому каналі правоохоронці виявили тіло людини. Наразі вони оточили водойму та там тривають слідчі дії. Цілком імовірно, що це тіло належить Іриині Клипковій, яка нещодавно зникла в цьому районі.

      За інформацією ресурсу "Київ оперативний", у Русанівському каналі знайдено розчленований труп невідомої жінки.

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      Поки поліція жодної інформації не надає, оскільки встановлює всі деталі. Натомість користувачі у мережі пишуть, що останніми днями на Русанівці шукали жінку.

      З останніх повідомлень поліції, у Дніпровському районі розшукували столиці лише 14-річну Камілу Ткаченко. Дівчина пішла з дому 13 серпня та не повернулася. За фактом інциденту слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство з додатковою кваліфікацією – безвісно відсутня.

      Прикмети Каміли – зріст 165-170 сантиметрів, середня тілобудова, волосся русяве з меліруванням.

      Каміла Руденко, зникла, неповнолітня, Київ
      Зникла у Києві 14-річна Каміла Ткаченко 

      Щоправда, у мережі зараз розшукують Ірину Клипкову. Відповідно до повідомлення, востаннє жінку бачили 13 серпня о 23:20 на вулиці Ентузіастів, 27. Власне ця вулиця є набережною Русанівського каналу.

      За словами сусіда Ірини Клипкової, який представився 24 каналу Сергієм, жила вона на вулиці Ентузаістів, 25.

      Ірина зникла, і сьогодні її друзі пішли прогулятися та водночас подивитися, чи є десь якісь сліди. Востаннє її бачили на вулиці Ентузіастів, 37 – вона там гуляла. І побачили вони якийсь пакунок, а розповіла їм про нього жіночка, що гуляла з дитиною. Отже, дістали його, розірвали, а там щось не зрозуміле. Набрали мене, а разом зі мною йшли ще три бійці Нацгвардії, і ми прибули на місце. Подивився та кажу, що це точно не є м’ясом тварини. І потім ми знайшли ще кілька пакунків, які плавали,
      – розповів він.

      Вулиця Ентузіастів, 27 у Києві: неподалік жила Ірина Клипкова 

      Чоловік додає, що за описом це – людське тіло, оскільки людина має жир жовтого кольору, а свиня, до прикладу, – білого. Також він і його друзі бачили руку, на якій є каблучки, дуже схожі на ті, які носила Ірина.

      Зловмисника вже затримали. Він живе тут неподалік. Ми його знаємо – він є нашим знайомим, звати його Олексієм. Усю інформацію про нього ми розповіли поліції. Зараз його допитують, і він, схоже, зізнався,
      – каже чоловік. 

      У Києві в Русанівському каналі виявили розчленоване тіло жінки / Фото Олени Кук (24 канал) 

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      Сергій додає, що імовірний вбивця та Ірина були знайомими близько 15 років, проте, яким був мотив злочину, ніхто не знає. Також між ними не було жодних конфліктів.

      Щодо самого зловмисника, то він є ветеринаром і знає, як правильно робити розрізи. Сусіди у коментарі 24 каналу сказали, що прізвище імовірного вбивці Ірини – Козленко, і він, коли вип’є певну дозу алкоголю, одразу стає агресивним.

      У Києві на Русанівці знайшли розчленоване тіло жінки: дивіться відео 

      Крім того, Сергій повідомив, що у дитини Ірини мав бути день народження, і жінка до свята дуже готувалася.

      24 канал слідкує за цим інцидентом. Коли з'являться деякі подробиці, ми їх опублікуємо. 

      Востаннє неабиякого резонансу набув випадок, коли у водоймі виявили людські рештки, наприкінці червня. Тоді у Дарницькому районі в озері Вирлиця помітили тіло зниклого 9-річного Захара Черевка. Вбивцею виявився близький знайомий дитини – 30-річний Ярослав Богдан. Чоловік є братом співмешканця матері Захара. Він у всьому зізнався, а свої дії пояснив сімейними образами. Зловмиснику суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб без права внесення застави.

      які гучні вивства жінок шокували україну:
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      Теги: Новини України Новини Києва Кримінальні новини Кримінал Жертви
      Джерело: 24 канал
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