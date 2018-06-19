У Києві унаслідок підпалу згоріли два автомобілі: фото та відео

У ніч з понеділка на вівторок, 19 червня, в Києві у Деснянському районі невідомі спалили одразу два автомобілі, постраждалих немає.

Про це йдеться на сторінці "dtp.kiev.ua" в соцмережі Facebook.

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В результаті підпалу постраждали автомобілі Volkswagen і Geely.

"Ранок починається не з кави: підпал двох автомобілів у Києві на Лісовому масиві. Під ранок у дворах житлових будинків на вулицях Маршала Жукова і Лісовому проспекті горіло два автомобілі", – йдеться у повідомлені.

Зазначено, що на місці працювали рятувальники ДСНС та поліція.

Прес-служба ГУ ДСНС у місті Києві повідомляє, що 19 червня о 00:38 годині до столичної Служби порятунку також надходило ще одне повідомлення про те, що в Печерському районі загорілась автівка. На місце події було негайно відправлено бійців 12-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Як виявилось, займання виникло у припаркованому мікроавтобусі марки РАФ. О 01:06 вогнеборці ліквідували займання.