У Києві утворився величезний затор через серйозну ДТП: фото та відео

У ніч на 5 березня у Києві на перехресті вулиць Академіка Заболотного і Івана Сірка вантажівка влетіла у стовп, порвавши лінії електропередач. Рух транспорту на відрізку серйозно ускладнений.

Як повідомляє "Інформатор", вантажний автомобіль DAF з причепом рухався вулицею Заболотного у бік Одеської площі.

За словами водія, через нерівну поверхню дороги машину занесло, він не впорався з керуванням, вилетів на узбіччя і врізався стовп на розділовій смузі руху.

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Сила зіткнення була настільки сильною, що вантажівку від удару розвернуло, і вона перекрила дві смуги руху. В результаті, утворився величезний затор у напрямку Столичного шосе – стоїть близько 20 фур.

Також перекрито рух тролейбуса №11. На щастя обійшлося без постраждалих

Серйозна ДТП на вулиці Академіка Заболотного

ДТП на вулиці Академіка Заболотного у Києві – відео

Серйозна ДТП на вулиці Академіка Заболотного