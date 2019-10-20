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      У Києві в аварії загинула мотоблогерка Кузавова: що відомо, – фото з місця трагедії

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      В аварії під Києвом загинула мотоблогерка Олена Кузавова
      В аварії під Києвом загинула мотоблогерка Олена Кузавова / колаж 24 каналу

      Аварія сталася на Гостомельській трасі вдень 19 жовтня. На дорозі зіштовхнулися мотоцикл та іномарка Volkswagen Golf. Водій автівки обійшовся легкими ушкодженнями та струсом мозку, а ось жінка-байкер від отриманих травм загинула.

      Вона померла у лікарні в Бучі, куди її привезла карета швидкої допомоги. Загибла – мотоблогерка Олена Кузавова. На її інстаграм-сторінку підписані понад 76 тисяч користувачів.

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      Під час аварії удар мотоцикла припав в бічну частину автомобіля. В результаті байкерка отримала травми несумісні з життям.

      На інстаграм-сторінці Олени люди висловлюють слова скорботи і співчувають рідним, загиблій бажають "вічного сезону". Своєю чергою, донька загиблої підтвердила, що в ДТП загинула саме її мати, опублікувавши відповідний допис.

      На місці аварії працювали правоохоронці, які наразі з’ясовують всі деталі події.

      Тим часом знайомі загиблої стверджують: Олена завжди їздила дуже повільно та обережно. Вони звинувачують у трагедії водія іномарки. Кажуть, він вирішив розвернутися через подвійну суцільну лінію.

      Поліцейські у своєму звіті поки пишуть таке: водій легковика рухався по шосе зі сторони столиці. У момент виїзду з узбіччя на проїжджу частину у задню ліву частину автомобіля в’їхав мотоцикл.

      Там також додають – вже відкрили кримінальне провадження за статтею "Порушення правил дорожнього руху". Санкція статті передбачає до 8 років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.


      Місце аварії/ фото пресслужба Нацполіції Києва

      На фото з місця трагедії видно, що удар був досить сильним: уламки мотоцикла та автівки розкидані по всій трасі.


      Місце смертельної ДТП: уламки розкидані по всій дорозі/ пресслужба Нацполіції


      Іномарка, в яку врізався мотоцикл Олени/ пресслужба Нацполіції

      Що відомо про Олену Кузавову? Їй був 41 рік. Ледь не на кожній світлині в інстаграмі вона позує поруч із мотоциклом фіолетового кольору. Родичі та друзі пишуть, що жінка обожнювала цей колір.

      "Можу сказати, що досвід водіння приходить не з роками, він приходить з кілометрами", – ділилась Олена думками у своїх соцмережах.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Сентябрь ?а можно такую осень до весны

      Публикация от Elena (@kuzavini)

       

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      сьогодні
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини Києва Аварії та ДТП Жертви Транспорт
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