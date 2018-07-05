У Києві в автомобілі знайшли застреленого чоловіка
У Шевченківському районі Києва невідомі особи застрелили місцевого жителя. Тіло загиблого знайшли в автомобілі Hyundai.
Про це повідомила ТСН з посиланням на власні джерела.
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05 липня о 13:10 у Шевченківському районі на вулиці в автомобілі Hyundai знайдено мертвим із вогнепальним пораненням грудної клітки місцевого жителя, 1977 року народження
– йдеться у повідомленні.
Інші подробиці інциденту наразі встановлюються поліцією.
Нагадаємо, що раніше працівники поліції затримали 41-річного Олександра Танасійчука, якого розшукували за підозру у жорстокому вбивстві жінки, тіло якої виявили у ліфті будинку.
Джерело: 24 Канал
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