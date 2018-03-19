У Києві в багатоповерхівці пролунав вибух

У під’їзді багатоповерхівки на вулиці Прирічна на Оболоні стався вибух. Поліція шукає винуватців та можливих жертв вибуху.

Як повідомили у поліції, подія трапилася на шостому поверсі. Під час конфлікту господаря однієї з квартир та невідомими чоловіками почалася бійка і пролунав вибух, імовірно – осколкової гранати.

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За даними правоохоронців, на місці події виявлено сліди крові. Однак невідомі особи втекли.

Правоохоронці встановлюють обставини події, зокрема спілкуються із власником квартири, який внаслідок інциденту не постраждав.