У Києві в BMW X5 на єврономерах кинули "коктейль Молотова": машина згоріла дотла

У неділю, 26 серпня, у дворі житлового будинку повністю згорів позашляховик BMW Х5 на єврономерах. У машину кинули пляшку із запальною сумішшю.

Про це повідомив сайт "Інформатор".

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Як розповіли очевидці події, до припаркованої у дворі будинку машині BMW Х5 під'їхав невідомий автомобіль. З нього зловмисники кинули на позашляховик пляшку із запальною сумішшю, після чого зникли в невідомому напрямку. В результаті пожежі BMW згорів дотла.



Зловмисники кинули на позашляховик "коктейль Молотова"

За словами власника BMW Х5, незадовго до пожежі йому погрожував чоловік, з яким у них стався конфлікт: водій згорілого позашляховика нібито подряпав автомобіль.

Також постраждали два автомобілі, які були припарковані поруч з "німцем". У Toyota Yaris обгорів лівий бік і поплавилася задня ліва фара. Власник Toyota встиг вчасно відігнати автомобіль подалі від вогню і мінімізувати втрати. У Audi A6 вогонь пошкодив передню ліву фару і передній бампер. На місці працював екіпаж патрульної поліції, рятувальники ГСЧС і слідчо-оперативна група.



Авто, в який кинули запальну суміш, згорів дотла

Нагадаємо, 4 липня на Рівненщині підпалили автомобіль Volkswagen Passat B5, який належав чиновнику. В той же день у Рівному загорілася елітна іномарка BMW X6. Вогонь знищив всю передню частину позашляховика.