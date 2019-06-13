У Києві в черзі до лікаря померла жінка: фото

У київський поліклініці на вулиці Гарматній померла жінка. До медустанови вона прийшла, бо "швидка" перед тим відмовилась приїхати додому.

Усе трапилося в консультативно-діагностичному центрі Солом'янського району, пише "Інформатор".

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Родичі померлої розповідають, що жінка погано себе почувала, тому спробувала викликати медиків додому. Однак ті їй відмовили.

Після приїзду в клініку вона зайняла чергу до лікаря. Згодом їй стало зле. Коли жінка померла, медики накрили її простирадлом й так і залишили сидіти на лавці поруч з іншими пацієнтами.

Точну причину смерті встановлять після розтину. Сім'я жінки зазначила, що серйозних проблем зі здоров'ям вона не мала.



У Києві в поліклініці померла жінка/ Джерело: kiev.informator.ua