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      У Києві в черзі до лікаря померла жінка: фото

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      У Києві в черзі до лікаря померла жінка
      У Києві в черзі до лікаря померла жінка / Інформатор

      У київський поліклініці на вулиці Гарматній померла жінка. До медустанови вона прийшла, бо "швидка" перед тим відмовилась приїхати додому.

      Усе трапилося в консультативно-діагностичному центрі Солом'янського району, пише "Інформатор".

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      Родичі померлої розповідають, що жінка погано себе почувала, тому спробувала викликати медиків додому. Однак ті їй відмовили.

      Після приїзду в клініку вона зайняла чергу до лікаря. Згодом їй стало зле. Коли жінка померла, медики накрили її простирадлом й так і залишили сидіти на лавці поруч з іншими пацієнтами.

      Точну причину смерті встановлять після розтину. Сім'я жінки зазначила, що серйозних проблем зі здоров'ям вона не мала.


      У Києві в поліклініці померла жінка/ Джерело: kiev.informator.ua

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      Теги: Новини України Новини політики Жертви Новини Києва Лікарня Медицина
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