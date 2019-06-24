У Києві в Гідропарку втопився військовий
На пляжі Венеція у Дніпрі втонув чоловік. Трагічна подія трапилася в понеділок, 24 травня.
Інцидент трапився 24 червня близько 11:50. Про це повідомляє Інформатор.
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Правоохоронцям вдалося встановити особистість чоловіка, адже при ньому було посвідчення учасника бойових дій. На місце події прибула патрульна поліція. Усі деталі та причини події з'ясовуються.
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