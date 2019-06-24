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      У Києві в Гідропарку втопився військовий

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      У Гідропарку в Києві втонув військовий
      У Гідропарку в Києві втонув військовий / zeft.in.ua

      На пляжі Венеція у Дніпрі втонув чоловік. Трагічна подія трапилася в понеділок, 24 травня.

      Інцидент трапився 24 червня близько 11:50. Про це повідомляє Інформатор. 

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      Правоохоронцям вдалося встановити особистість чоловіка, адже при ньому було посвідчення учасника бойових дій. На місце події прибула патрульна поліція. Усі деталі та причини події з'ясовуються. 


      Смерть військового у Києві

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      Теги: Кримінал Новини криміналу і ДТП Новини Києва
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