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      У Києві в гуртожитку прогримів вибух: двоє загиблих

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      Під час виюуху у Києві загинуло двоє чоловіків / https://www.facebook.com/UA.KyivPolice/

      В одному з гуртожитків Києва ввечері 16 листопада стався потужний вибух. Внаслідок інциденту загинуло двоє чоловіків.

      У поліції Києві розповіли, що інцидент трапився на вулиці Карла Маркса у Деснянському районі.

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      Повідомлення про вибух екстрені служби отримали близько 21 години.

      На жаль, смертельні поранення під час вибуху отримали двоє чоловіків. Один з них загинув миттєво. Інший чоловік був у критичному стані, лікарі намагались його врятувати, але безрезультатно, – він також помер.


      Поліцейські на місці вибуху у Києві / фото Нацполіції

      Наразі правоохоронці з'ясовують усі причини вибуху та вирішують питання про відкриття кримінального провадження.

       

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      16 листопада
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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Новини Києва Кримінальні новини Жертви Поліція
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