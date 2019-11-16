У Києві в гуртожитку прогримів вибух: двоє загиблих

В одному з гуртожитків Києва ввечері 16 листопада стався потужний вибух. Внаслідок інциденту загинуло двоє чоловіків.

У поліції Києві розповіли, що інцидент трапився на вулиці Карла Маркса у Деснянському районі.

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Повідомлення про вибух екстрені служби отримали близько 21 години.

На жаль, смертельні поранення під час вибуху отримали двоє чоловіків. Один з них загинув миттєво. Інший чоловік був у критичному стані, лікарі намагались його врятувати, але безрезультатно, – він також помер.



Поліцейські на місці вибуху у Києві / фото Нацполіції

Наразі правоохоронці з'ясовують усі причини вибуху та вирішують питання про відкриття кримінального провадження.