У Києві в гуртожитку прогримів вибух: двоє загиблих
В одному з гуртожитків Києва ввечері 16 листопада стався потужний вибух. Внаслідок інциденту загинуло двоє чоловіків.
У поліції Києві розповіли, що інцидент трапився на вулиці Карла Маркса у Деснянському районі.
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Повідомлення про вибух екстрені служби отримали близько 21 години.
На жаль, смертельні поранення під час вибуху отримали двоє чоловіків. Один з них загинув миттєво. Інший чоловік був у критичному стані, лікарі намагались його врятувати, але безрезультатно, – він також помер.
Поліцейські на місці вибуху у Києві / фото Нацполіції
Наразі правоохоронці з'ясовують усі причини вибуху та вирішують питання про відкриття кримінального провадження.