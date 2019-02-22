У Києві в канаві знайшли мертву жінку: фото та відео з місця події

У Києві 22 лютого на узбіччі дороги біля станції метро "Чернігівська" виявили мертву оголену жінку. ЇЇ тіло правоохоронці вже відправили на судово-медичну експертизу, щоб встановити причини смерті.

Жінку знайшли близько 7 ранку на вулиці Попудренка, передає прес-служба поліції Києва.

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Потерпіла була повністю гола та лежала біля паркану лінії метрополітену. Видимих ​​тілесних ушкоджень на тілі жінки не виявили. Окрім того, з собою вона не мала документів, що засвідчують її особу потерпілої.



Правоохоронці намагаються встановити причину смерті жінки

За словами очевидця, на вигляд жінці близько 30-35 років. Він зазначає, що на тілі жінки були знайдені ознаки насильницької смерті, а з рота йшла біла піна.

На місці працює слідчо-оперативна група та патрульна поліція.

У Києві знайдено мертву жінку: відео з місця події: