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      У Києві в канаві знайшли мертву жінку: фото та відео з місця події

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      У Києві в канаві знайшли вбитою жінку
      У Києві в канаві знайшли вбитою жінку / Поліція

      У Києві 22 лютого на узбіччі дороги біля станції метро "Чернігівська" виявили мертву оголену жінку. ЇЇ тіло правоохоронці вже відправили на судово-медичну експертизу, щоб встановити причини смерті.

      Жінку знайшли близько 7 ранку на вулиці Попудренка, передає прес-служба поліції Києва.

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      Потерпіла була повністю гола та лежала біля паркану лінії метрополітену. Видимих ​​тілесних ушкоджень на тілі жінки не виявили. Окрім того, з собою вона не мала документів, що засвідчують її особу потерпілої. 

      Правоохоронці намагаються встановити причину смерті жінки
      Правоохоронці намагаються встановити причину смерті жінки

      За словами очевидця, на вигляд жінці близько 30-35 років. Він зазначає, що на тілі жінки були знайдені ознаки насильницької смерті, а з рота йшла біла піна.

      На місці працює слідчо-оперативна група та патрульна поліція.

      У Києві знайдено мертву жінку: відео з місця події:

      На Черниговской в канаве нашли голую женщину мертвой

      Опубліковано Информатор Киев Четвер, 21 лютого 2019 р.

       

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      Теги: Кримінальні новини Жертви Новини Києва Новини криміналу і ДТП Поліція Кримінал
      Джерело: 24 канал
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