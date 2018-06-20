У Києві в маршрутки під час руху відвалилися двері: фото

У Києві ввечері 20 червня у маршрутки відпали двері – пасажирам та водію вдалося самостійно полагодити поломку.

Про це пише "Київ Оперативний".

Курйозний епізод трапився на маршруті №529. Двері у маршрутки відвалилися на перехресті Харківського шосе та вулиці Вербицького.

Читайте також: У Львові дитина випала з маршрутки під час руху: відео з місця події

"Пасажири разом з водієм поставили її на місце і поїхали далі. Якість пасажирських перевезень на "найвищому рівні", – мовиться у повідомленні.

Аварійна маршрутка