У Києві в маршрутки під час руху відвалилися двері: фото
У Києві ввечері 20 червня у маршрутки відпали двері – пасажирам та водію вдалося самостійно полагодити поломку.
Про це пише "Київ Оперативний".
Курйозний епізод трапився на маршруті №529. Двері у маршрутки відвалилися на перехресті Харківського шосе та вулиці Вербицького.
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"Пасажири разом з водієм поставили її на місце і поїхали далі. Якість пасажирських перевезень на "найвищому рівні", – мовиться у повідомленні.
Аварійна маршрутка
Джерело: 24 канал
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