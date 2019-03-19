У Києві в маршрутці під час рейсу відвалились двері: відео

У Києві в одній із маршруток стався прикрий інцидент – під час рейсу в транспорті відвалились двері. Водій на зупинці почав їх лагодити, однак, йому це не вдавалось.

Відео виклала у Facebook спільнота dtp.kiev.ua. Інцидент стався з маршруткою №155 (метро "Почайна" – Кільцева дорога).

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На відео помітно, що пасажири не могли вийти з салону транспорту через зламані двері. Через це водій намагався їх прикріпити назад, однак, в результаті він виламав їх та положив на землю.

Дивіться відео інциденту в київській маршрутці:

До слова, така ситуація у Києві стається не вперше. До прикладу, у червні 2018 року двері маршрутки №529 відвалилися на перехресті Харківського шосе та вулиці Вербицького. Однак пасажирам та водію вдалося самостійно полагодити поломку.