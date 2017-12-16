У Києві в наземному громадському транспорті з’явився безкоштовний Wi-Fi

У деяких трамваях та автобусах Києва з'явився безоплатний Інтернет, а вже до кінця січня 2018 року планується остаточно завершити обладнання всього наземного громадського транспорту безкоштовний Wi-Fi.

Про це повідомляє "Київпастранс".

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За даними компанії, обладнання транспорту Wi-Fi розпочалося наприкінці вересня 2017 року. Наразі завершено підключення до мережі у трамваях депо імені Шевченка, Подільського депо та автобусах Автобусного парку №5.

Безкоштовно користуватися Wi-Fi можна у будь-якому автобусі, тролейбусі та трамваї, де у салоні є спеціальна наліпка та інструкція. Аби підключитися до мережі, потрібно лише відкрити браузер та перейти на сайт ewifi.com.ua,

– зазначили у "Київпастрансі".

В компанії уточнили, що безкоштовно користуватися інтернетом у наземному громадському транспорті стало можливим завдяки співпраці з компанією "Є Wi-Fi".

"Ми прагнемо постійно підвищувати якість надання послуг та бути на часі. Безкоштовний доступ до мережі Wi-Fi в усьому наземному громадському транспорті дасть змогу нашим пасажирам не лише користуватися соціальними мережами або переглядати новини, але й більш ефективно планувати свої поїздки", – повідомив генеральний директор КП "Київпастранс" Дмитро Левченко.

Також зазначається, що кінця січня 2018 року планується остаточно завершити обладнання всього наземного громадського транспорту безкоштовним Wi-Fi.