У Києві в одному з магазинів ТЦ "Глобус" обвалилася стеля: фото
У ТЦ "Глобус", який знаходиться у столиці України на Майдані Незалежності, в одному з магазинів обвалилася стеля.
Про це повідомляє Громадське радіо.
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У виданні повідомляють, що від падіння шматків металевої решітки та бетону постраждало приміщення магазину "APEAK".
В одному з магазинів ТЦ "Глобус" обвалилася стеля / Фото Громадське радіо
Від падіння шматків металевої решітки та бетону постраждало приміщення магазину / Фото Громадське радіо
Джерело: 24 Канал
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