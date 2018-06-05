У Києві в одному з магазинів ТЦ "Глобус" обвалилася стеля: фото

У ТЦ "Глобус", який знаходиться у столиці України на Майдані Незалежності, в одному з магазинів обвалилася стеля.

Про це повідомляє Громадське радіо. Читайте також: У Києві суперечка закінчилась трагедією: чоловік загинув після стрибка із Південного мосту У виданні повідомляють, що від падіння шматків металевої решітки та бетону постраждало приміщення магазину "APEAK".

В одному з магазинів ТЦ "Глобус" обвалилася стеля / Фото Громадське радіо

Від падіння шматків металевої решітки та бетону постраждало приміщення магазину / Фото Громадське радіо

