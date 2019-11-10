У Києві в під'їзді знайшли ветерана АТО з дружиною з проломленими головами

У Києві в під'їзді власного будинку без свідомості виявили українського військового Ігоря "Хана" Панова та його дружину Оксану. Коли подружжя знайшли, у них обох були проломлені голови.

Постраждалих доставили у 17-ту лікарню, де обом провели термінові операції, повідомила волонтерка Тетяна Грубенюк ("Руденька").

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При трепанації черепа у "Хана" почалася сильна кровотеча, була велика крововтрата. Робили 16 переливань, Оксані трохи менше. Обоє перебувають у комі і на апаратах штучної вентиляції,

– розповіла волонтерка.

Ігор Панов у критичному стані. Натомість ситуація з його дружиною Оксаною дещо краща – вона бодай реагує на зовнішніподразники. Медики вдаватимуться до зондового годування обох.

"Коли я чую, що лікарі не дають ніяких прогнозів щодо "Хана", значить все дуже хр*ново. Йому постійно вводять адреналін і препарат для вирівнювання тиску. Нічого, крім води, організм не сприймає", – зазначила Тетяна Грубенюк.

Крім численних кістних уламків, у Ігоря Попова сильні гематоми головного мозку та розтрощено пів обличчя.

"Спілкувалася з поліцією – ніхто не знає, що сталося. Знайшли їх сусіди, але ніхто не чув ні сварок, ні криків чи потасовки. Били чимось дуже важким і з особливою жорстокістю", – рузюмувала волонтерка.