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      У Києві в рамках ініціативи ЄС EU4Business відбулась презентація "Fashion-ринок ВеликобританіЇ"

      Нова тема 9 Читать новость на русском

      Для українських дизайнерів та виробників одягу відбулась презентація fashion-ринку Великої Британії.

      Захід відбувся за підтримки ЄС та Європейського банку реконструкції та розвитку у рамках реалізації ініціативи ЄС EU4Business.

      "В Україні є речі, які водночас і привабливі, і доступні за ціною. Тому українські виробники одягу зможуть вийти на ринок Великобританії, якщо поєднають кілька факторів: віру у себе та свій продукт, сміливість, тому що, якщо ви не спробуєте, то ніколи не знатимете чи буде ваш одяг подобатися іншим", – сказала директорка з міжнародних продажів, ITE GROUP Міріам Осборн.

      "Необхідно більше таких зв'язків і вони діляться секретами того, що потрібно споживачами їхньої країни і як з ними найкраще працювати", – зазначила учасниця презентації Вікторія.

      Вже 3 роки в Україні працює ініціатива ЄС EU4Business – з підтримки малого та середнього бізнесу за участю ЄБРР. Два роки активно розвиваються секторальні напрямки підтримки, серед яких галузь виробництва одягу та взуття.

      Було розроблено, за участю міжнародних експертів дорожню карту, аби підтримка сектору була цільова та направлена. Необхідно підвищити конкурентоздатність підприємств, продуктивність праці, підвищити внутрішній і міжнародний маркетинг. Сьогоднішній захід коли ми будемо підвищувати знання компаній про ринок Великобританії, це один із заходів, які ми організовуємо в цьому напрямку,
      – розповіла координаторка проектів Групи фінансів та розвитку МСБ ЄБРР Аїда Марущак.

      За підтримки ЄС та ЄБРР українці вже відвідали Францію, попереду поїздка до Німеччини. Під час таких заходів організовуються В2В-зустрічі, на яких можна налагодити партнерські відносини.
       

       

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      Теги: Новини Києва Великобританія
      Джерело: 24 канал
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