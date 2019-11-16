У Києві в Святошинському районі люди перекрили дорогу через відсутність опалення
Мешканці одного з будинків у Києві перекрили рух автомобілів на проспекті Перемоги біля виїзду на Кільцеву дорогу. Це вимушений крок, аби привернути увагу до проблеми – адже у їхньому будинку досі немає опалення.
Мовиться про Святошинський район Києва, пише Укрінформ.
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Через перекриту дорогу виникли затори і на проспекті Перемоги, і на Кільцевій дорозі. Поліція вже на місці інциденту.
Відео з місця подій (Укрінформ):
Фото перекритої дороги (Київ Оперативний та Vesti):
Зауважимо, що опалювальний сезон у Києві стартував 25 жовтня. У КМДА запевняють, що на 31 жовтня у місті 90% житлових будинків мали опалення.
Тим часом на Харківщині продовжили осінні канікули: усі школи міста залишилися без опалення