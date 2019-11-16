18:21
16 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВИБУХИ У БАЛАКЛІЇ ТЕЛЕФОННА РОЗМОВА ЗЕЛЕНСЬКОГО І ТРАМПА АННА СКОРОХОД
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін планує втечу. Скандальна форма російських футболістів
      Вєсті Кремля
      21:12, 15 листопада
      Вєсті.UA: Дубінський замінить Ляшка у Раді. Шуфрич переписує історію
      Вєсті.UA
      20:43, 15 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ВИБУХИ У БАЛАКЛІЇ ТЕЛЕФОННА РОЗМОВА ЗЕЛЕНСЬКОГО І ТРАМПА АННА СКОРОХОД

      У Києві в Святошинському районі люди перекрили дорогу через відсутність опалення

      83 Читать новость на русском
      У Києві частину будинків досі не опалюють / Ілюстративне фото (Shutterstock)

      Мешканці одного з будинків у Києві перекрили рух автомобілів на проспекті Перемоги біля виїзду на Кільцеву дорогу. Це вимушений крок, аби привернути увагу до проблеми – адже у їхньому будинку досі немає опалення.

      Мовиться про Святошинський район Києва, пише Укрінформ.

      Читайте також: Міста на межі колапсу: Гончарук спробував запустити ТЕЦ на Львівщині

      Через перекриту дорогу виникли затори і на проспекті Перемоги, і на Кільцевій дорозі. Поліція вже на місці інциденту.

      Відео з місця подій (Укрінформ):

      Фото перекритої дороги (Київ Оперативний та Vesti):

       

       

      Зауважимо, що опалювальний сезон у Києві стартував 25 жовтня. У КМДА запевняють, що на 31 жовтня у місті 90% житлових будинків мали опалення. 

      Тим часом на Харківщині продовжили осінні канікули: усі школи міста залишилися без опалення

      День працівників радіо і ТБ: підбірка найепічніших курйозів у прямому ефірі
      сьогодні
      10820
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини Києва Опалювальний сезон Протести
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як вижити в офісі: поради для працівників та роботодавців
      сьогодні , 16:00 Як вижити в офісі: поради для працівників та роботодавців
      Блог Соцмережі 255
      Хто проплатив американських лобістів Порошенка: неочікувані деталі
      сьогодні , 15:00 Хто проплатив американських лобістів Порошенка: неочікувані деталі
      Сергій Лещенко 1415
      Які діють штрафи за перевезення дітей без автокрісел у світі: інфографіка
      сьогодні , 14:50 Які діють штрафи за перевезення дітей без автокрісел у світі: інфографіка
      Анастасія Зазуляк 3262
      Масштабний потоп у Венеції: як місто на воді йде під воду
      сьогодні , 13:18 Масштабний потоп у Венеції: як місто на воді йде під воду
      Наталя Боднар 7163
      18-річна чемпіонка України з боксу Аміна Булах трагічно загинула, потрапивши під поїзд
      сьогодні , 13:05 18-річна чемпіонка України з боксу Аміна Булах трагічно загинула, потрапивши під поїзд
      Вісент Луїс 21933
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук