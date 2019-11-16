У Києві в Святошинському районі люди перекрили дорогу через відсутність опалення

Мешканці одного з будинків у Києві перекрили рух автомобілів на проспекті Перемоги біля виїзду на Кільцеву дорогу. Це вимушений крок, аби привернути увагу до проблеми – адже у їхньому будинку досі немає опалення.

Мовиться про Святошинський район Києва, пише Укрінформ.

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Через перекриту дорогу виникли затори і на проспекті Перемоги, і на Кільцевій дорозі. Поліція вже на місці інциденту.

Відео з місця подій (Укрінформ):

Фото перекритої дороги (Київ Оперативний та Vesti):

Зауважимо, що опалювальний сезон у Києві стартував 25 жовтня. У КМДА запевняють, що на 31 жовтня у місті 90% житлових будинків мали опалення.

Тим часом на Харківщині продовжили осінні канікули: усі школи міста залишилися без опалення