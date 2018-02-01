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У Києві вбили чоловіка, а тіло залили бетоном

22:37, 1 лютого 1948 Читать новость на русском
У Києві вбили чоловіка, а тіло залили бетоном
У Києві вбили чоловіка, а тіло залили бетоном / Фото з соцмереж

Моторошне вбивство трапилось у Києві. Під час конфлікту через викрадений ноутбук невідомий вбив 65-річного чоловіка, а тіло заховав під шаром бетону.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Про зникнення 65-річного киянина повідомила його донька. Це було ще у вересні минулого року.

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Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

Під час розслідування правоохоронці встановили, що на території приватного домогосподарства між загиблим та злочинцем виник конфлікт через ноутбука. Під час сварки невідомий наніс чоловікові кілька ударів гантелею по голові, від чого останній помер.

Аби приховати злочин зловмисник виніс тіло загиблого у підвал, засипав дюбелями та залив зверху бетоном.

1 лютого під час проведення слідчих дій під шаром бетону поліція знайшла останки людини.

Особу підозрюваного вже встановили. Йому готують повідомлення про підозру. За вчинене йому загрожує тюрма на термін від 7 до 15 років.

Теги: Новини України Кримінальні новини Новини Києва Жертви
Джерело: 24 Канал
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