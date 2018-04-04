У Києві від МАФів зачистили Андріївський узвіз: фото
У середу вранці, 4 квітня, у Києві на верхньому майданчику Андріївського узвозу провели демонтаж малих архітектурних форм.
Про це у Facebook повідомив радник міського голови Києва Дмитро Білоцерковець.
"Власникам же реального українського hand made було запропоновано перебратися на Алею Художників нижче, у спеціально відведені місця, які місто створило для них. Hand made-підприємці могли укласти відповідні договори з комунальним підприємством Подільської адміністрації. На жаль, реального Ukrainian hand made було мало, в основному це був Китай", – мовиться у повідомленні Білоцерковця.
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Джерело: 24 Канал
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