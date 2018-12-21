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      У Києві від менінгококцемії померло немовля

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      У Києві померло немовля від менінгококцемії
      У Києві померло немовля від менінгококцемії / ohmatdyt.com.ua

      21 грудня в одній із київських лікарень від важкої хвороби – менінгококцемії померло немовля.

      Про це повідолмяє УНН з посиланням на  джерела у медзакладі.

      Читайте також: Менінгококова інфекція: симптоми, діагностика, вакцинація

      Видання зазначає, немовляті було 7 місяців і воно захворіло на менінгококцемію. Менінгококцемія є генералізованою формою менінгококової інфекції. 

       
      Менінгококова інфекція – симптоми
      Підвищення температури;
      Нежить;
      Кашель;
      Головний біль;
      Можливі висипи;
      Нуда, блювання; 
      Судоми:
      Важкий загальним станом.

      Для захворювання властивий високий відсоток летальності.

      Менінгококова інфекція – гостре інфекційне антропонозне захворювання, яке спричиняється менінгококом (N. meningitidis). Передається ця хвороба повітряно-крапельним шляхом. Переважно зі слизом при чханні чи кашлі, під час розмови з хворим чи носієм хвороби, під час поцілунку. Зауважимо, що менінгокок у зовнішньому середовищі дуже не стійкий, тож передається при тривалому спілкуванні, здебільшого на відстані до півметра. Також більш небезпечний вірус у закритих приміщеннях.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Лікування Діти Інфекція
      Джерело: 24 Канал
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