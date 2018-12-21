У Києві від менінгококцемії померло немовля
21 грудня в одній із київських лікарень від важкої хвороби – менінгококцемії померло немовля.
Про це повідолмяє УНН з посиланням на джерела у медзакладі.
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Видання зазначає, немовляті було 7 місяців і воно захворіло на менінгококцемію. Менінгококцемія є генералізованою формою менінгококової інфекції.
Судоми:
Важкий загальним станом.
Для захворювання властивий високий відсоток летальності.
Менінгококова інфекція – гостре інфекційне антропонозне захворювання, яке спричиняється менінгококом (N. meningitidis). Передається ця хвороба повітряно-крапельним шляхом. Переважно зі слизом при чханні чи кашлі, під час розмови з хворим чи носієм хвороби, під час поцілунку. Зауважимо, що менінгокок у зовнішньому середовищі дуже не стійкий, тож передається при тривалому спілкуванні, здебільшого на відстані до півметра. Також більш небезпечний вірус у закритих приміщеннях.
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