У Києві відбудеться масштабне відключення води

У Києві у п’ятницю, 30 березня, через плановий ремонт відбудеться масштабне відключення води.

Про це повідомили у Київводоканалі.

Зокрема, з 30 березня з 10 години до 7 години 31 березня із загальної схеми водопостачання міста відключать насосну водопровідну станцію "Крутогірну". Зроблять це для виконання робіт по заміні аварійної запірної арматури Д=800 мм.

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Зокрема, на час відключення знизять тиск у водопровідних мережах до значень пожежного мінімуму – 1,0-2,0 атм. :

район Голосіїв – Амурська площа, центральні частини вулиць Васильківська і Ломоносова та Голосіївського проспекту, а також суміжні вулиці; район проспект Науки – Стратегічне шосе та суміжні вулиці; Микільська Борщагівка в районі вулиць Гната Юри, Володимира Покотила, Сім’ї Сосніних та суміжних вулиць; житловий масив Першотравневий в районі вул. Авіаконструктора Антонова, Чоколівського бульвару, вул. Пітерської та суміжних вулиць; житловий масив Солом’янка в районі Повітрофлотського проспекту, вулиць Солом’янської та Андрія Головка, проспекту Лобановського; житловий масив Чоколівка (забудова від Чоколівського бульвару до аеропорту Жуляни) – повністю; група житлових масивів Відрадний (забудова в районі, обмеженому бульваром Вацлава Гавела, вул. Гарматна, Відрадним проспектом, вулицями Новопольова та Пост-Волинська) – повністю.

Окрім того обмежать водопостачання на верхніх поверхах багатоповерхової забудови: