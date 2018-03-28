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У Києві відбудеться масштабне відключення води

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Відключення води у Києві
Відключення води у Києві / Фото з відкритих джерел

У Києві у п’ятницю, 30 березня, через плановий ремонт відбудеться масштабне відключення води.

Про це повідомили у Київводоканалі.

Зокрема, з 30 березня з 10 години до 7 години 31 березня із загальної схеми водопостачання міста відключать насосну водопровідну станцію "Крутогірну". Зроблять це для виконання робіт по заміні аварійної запірної арматури Д=800 мм.

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Зокрема, на час відключення знизять тиск у водопровідних мережах до значень пожежного мінімуму – 1,0-2,0 атм. :

  1. район Голосіїв – Амурська площа, центральні частини вулиць Васильківська і Ломоносова та Голосіївського проспекту, а також суміжні вулиці;
  2. район проспект Науки – Стратегічне шосе та суміжні вулиці;
  3. Микільська Борщагівка в районі вулиць Гната Юри, Володимира Покотила, Сім’ї Сосніних та суміжних вулиць;
  4. житловий масив Першотравневий в районі вул. Авіаконструктора Антонова, Чоколівського бульвару, вул. Пітерської та суміжних вулиць;
  5. житловий масив Солом’янка в районі Повітрофлотського проспекту, вулиць Солом’янської та Андрія Головка, проспекту Лобановського;
  6. житловий масив Чоколівка (забудова від Чоколівського бульвару до аеропорту Жуляни) – повністю;
  7. група житлових масивів Відрадний (забудова в районі, обмеженому бульваром Вацлава Гавела, вул. Гарматна, Відрадним проспектом, вулицями Новопольова та Пост-Волинська) – повністю.

Окрім того обмежать водопостачання на верхніх поверхах багатоповерхової забудови:

  1. житлові масиви Теремки-1, Теремки-2 – повністю;
  2. багатоповерхова забудова вздовж проспекту Науки та суміжних вулиць;
  3. район Голосіїв від Голосіївської площі до ж/м Теремки;
  4. житловий масив Микільська Борщагівка – повністю;
  5. житловий масив Південна Борщагівка – повністю;
  6. житловий масив Академмістечко в районі вул. Генерала Вітрука та суміжних вулиць;
  7. район Галагани в межах вулиць Дружківська та Чистяківська, проспекту Перемоги;
  8. район Шулявка в межах вулиць Вадима Гетьмана, Виборзької, Гарматної, Польової та суміжних вулиць;
  9. житловий масив Нивки – повністю.
Теги: Новини Києва комунальні послуги
Джерело: 24 Канал
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