У Києві відбудеться перший інвестиційний форум для девелопменту та рітейлу

Асоціація рітейлерів України та Dragon Capital запрошують власників і топ-менеджерів компаній сфери роздрібної торгівлі, девелопменту, інвесторів і представників влади на зустріч інвесторів у рітейл і торговельну нерухомість.

RAU Investment Forum відвідають понад 300 учасників, серед яких ключові гравці ринку рітейлу та девелопменту України та Європи. Захід стане найбільшою в країні платформою для взаємодії, обміну досвідом і залучення міжнародних інвестицій для розвитку українського бізнесу.

Серед перших експертів:

1. Томаш Фіала, генеральний директор DragonCapital;

2. Василь Хмельницький, засновник UFutureInvestment Group;

3. Віталій Кличко, київський міський голова;

4. Андрій Козін, керуючий партнер Focus EstateFund;

5. Ігор Мазепа, інвестиційний банкір, генеральний директор і засновник Concorde Capital;

6. Олександр Носаченко, керуючий директор Colliers International (Україна);

7. Руслан Шостак, співвласник і генеральний директор компаній РУШ (ТМ "EVA") і Омега (ТМ "Varus");

8. Максим Гаврюшин, комерційний директор Budhouse group, голова Міжнародної ради торгівельних центрів ICSC в Україні.

Ключові теми Форуму:

1. Аналітика та динаміка ринку нерухомості;

2. Нові об’єкти торгової нерухомості України, їх вплив на ринок, економіку та інфраструктуру міст;

3. Інвестиції в бізнес. За яких умов внутрішні і зовнішні інвестори вкладатимуть в український бізнес.

"На сьогоднішній день український ринок нерухомості має три основні проблеми. Перша криється у внутрішньому ринку, який має багато локальних інвесторів, але якісних, унікальних та конкурентноздатних проектів реалізується мало. Друга полягає у малій кількості профільних міжнародних інвесторів, які незацікавлені у співпраці через низьку інвестиційну привабливість регіону. Третя проблема обумовлена недоліками у прозорості судової системи, яка покликана захищати приватну власність, – розповідає співзасновник і генеральний директор Асоціації рітейлерів України Андрій Жук. – Тому ми вирішили створити перший такого масштабу Форум, який стане майданчиком для розв’язання найскладніших задач галузі. Ми плануємо залучити додаткові ресурси на ринок української нерухомості, що дасть змогу вивести його на якісно новий рівень. А також хочемо об’єднати всіх гравців ринку та безпосередньо представників органів влади для ефективного діалогу і спільного вирішення проблем. Впевнені, що Форум стане хорошою традицією і простором для нетворкінгу та формування успішного ринку української нерухомості".

Учасники RAU Investment Forum 2019 зможуть:

– оцінити ринок торгової нерухомості України і перспективи його розвитку;

– обмінятися досвідом і поспілкуватися з ключовими гравцями сфери девелопменту та рітейлу;

– отримати актуальну інформацію та відповіді на питання від провідних експертів і аналітиків ринку;

– ознайомитися з успішними кейсами, які залучили іноземні інвестиції;

– налагодити і розширити ділові зв'язки для розвитку свого бізнесу.

Титульним партнером заходу виступає мережа студій одягу VOVK. Стратегічний партнер – інвестиційна компанія Dragon Capital.

Місце проведення: Мистецький Арсенал, вул. Лаврська, 10-12.

Програма Форуму та реєстрація за посиланням.