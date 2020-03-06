12 березня в Центрі театрального мистецтва імені Леся Курбаса у Києві відбудеться прем’єра документального фільму "Кіно-Перформанс. Народний Малахій!".

Фільм створено в 2019 році за підтримки уряду України та Міністерства культури України.

В заході візьмуть участь продюсер фільму Надія Грачова, сценарист Ратха Макеєнкова, режисер та актор Олег Драч та інші члени творчої групи фільму, представники театральної спільноти, мистецтвознавці та інші гості.

У фільмі сучасний послідовник ідей Леся Курбаса, актор і режисер Олег Драч, через власний метод креативної імпровізації намагається по-новому поглянути на п'єсу видатного українського драматурга Миколи Куліша і розкрити глибинний сенс, який прихований в образі головного героя Малахія Стаканчика.

Головна ідея фільму полягає в тому, що самоідентифікація нації лежить не в економічній площині, а в культурній. У фільмі проведені паралелі між подіями 20-х років та сьогоденням, оскільки сьогодні також відбувається битва за нашу культуру.

Коли

12 березня 2020 року, о 16:10.

Де

Центр театрального мистецтва ім. Леся Курбаса;

Київ, вул. Володимирська, 23-В.

Більше деталей про фільм та подію на сайт Центру або у Фейсбуці.