15:08
6 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      ВОДА В КРИМУ КОРОНАВІРУС В УКРАЇНІ РУСЛАН РЯБОШАПКА НОВИЙ УРЯД ШМИГАЛЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Перше публічні вибачення Кадирова. Дагестан замість Італії
      Вєсті Кремля
      20:18, 5 березня
      Вєсті.UA: Дуель Гончаренка і Зеленського. Сексистський конфуз Шмигаля
      Вєсті.UA
      19:56, 5 березня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      ВОДА В КРИМУ КОРОНАВІРУС В УКРАЇНІ РУСЛАН РЯБОШАПКА НОВИЙ УРЯД ШМИГАЛЯ

      У Києві відбудеться прем’єра документального фільму "Кіно-Перформанс. Народний Малахій"

      - Читать новость на русском

      12 березня в Центрі театрального мистецтва імені Леся Курбаса у Києві відбудеться прем’єра документального фільму "Кіно-Перформанс. Народний Малахій!".

      Фільм створено в 2019 році за підтримки уряду України та Міністерства культури України.

      В заході візьмуть участь продюсер фільму Надія Грачова, сценарист Ратха Макеєнкова, режисер та актор Олег Драч та інші члени творчої групи фільму, представники театральної спільноти, мистецтвознавці та інші гості.

      У фільмі сучасний послідовник ідей Леся Курбаса, актор і режисер Олег Драч, через власний метод креативної імпровізації намагається по-новому поглянути на п'єсу видатного українського драматурга Миколи Куліша і розкрити глибинний сенс, який прихований в образі головного героя Малахія Стаканчика.

      Головна ідея фільму полягає в тому, що самоідентифікація нації лежить не в економічній площині, а в культурній. У фільмі проведені паралелі між подіями 20-х років та сьогоденням, оскільки сьогодні також відбувається битва за нашу культуру.

      Коли

      12 березня 2020 року, о 16:10.

      Де

      Центр театрального мистецтва ім. Леся Курбаса;

      Київ, вул. Володимирська, 23-В.

      Більше деталей про фільм та подію на сайт Центру або у Фейсбуці.

      Привітання з 8 березням вчительці у прозі та віршах
      сьогодні
      Автор: Соня Волошин
      Теги: Новини Києва Кіно
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 15:00 Справа MH17: як Кремль буде викручуватись
      Запретное мнение
      сьогодні , 14:00 Пустити воду в Крим і вимкнути ATR: Україна йде на поступки Путіну?
      Айдер Муждабаєв
      27 лютого , 17:16 Історії успіху підприємців: як просто створити незабутній подарунок
      Віктор Терешков
      3 березня , 22:55 Окрім кухні та ванної: де варто встановити пральну машину вдома
      Ростислав Струтинський
      5 березня , 15:30 Сіменс: Цифрова трансформація промисловості, інфраструктури та енергетики
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук