У Києві відбудеться VII Retail & Development Business Summit 2019
Асоціація рітейлерів України продовжує виявляти та популяризувати найбільш успішні та ефективні рішення для сучасного ринку роздрібної торгівлі та комерційної нерухомості.
Для реалізації цієї задачі, Асоціація організовує спеціалізований захід VII Retail & Development Business Summit 2019, який відбудеться 5 грудня у Києві.
Саміт відвідають понад 400 учасників, серед яких власники і топменеджмент компаній рітейл сфери, торговельної нерухомості, інвестиційного та банківського секторів.
Цьогоріч головна тема заходу – "Виклики: яким буде рітейл в Україні та в світі 2025". Саміт включає в себе 6 сесій, які розкриють головні події та аналіз ринку за минулий рік, а також визначать ключові тенденції, на яких потрібно загострити увагу найближчі 5 років:
- Виклики: яким буде рітейл-2025;
- Синергія онлайн і офлайн. Інсайти від лідерів;
- Технології в рітейлі. Як продавати швидко та ефективно;
- Досвід міжнародних рітейлерів;
- ТРЦ України в епоху змін: мегамоли, реконцепції, перспективи регіонів;
- Фуд-холи та фуд-корти. Новий погляд на їжу.
Серед ключових спікерів RDBSummit-2019:
- Франческо Терра, Director, Market Research & Consulting at Urbistat, Ex-Manager of Competitive Intelligence Sonae Sierra;
- Сердар Ерсой, Chief Operations Officer DeFacto;
- Сергій Бадрітдінов, генеральний директор ТОВ "Інтертоп Україна";
- Андрій Логвін, співзасновник та генеральний директор Kasta;
- Євген Іваниця, Country Manager "JYSK Ukraine" LTD;
- Наталія Кравець, комерційний директор підрозділу Property Management Dragon Capital;
- Олександр Оверчук, директор ТРЦ Злата Плаза;
- Максим Гаврюшин, операційний директор Budhouse Group;
- Дар’я Кухаренко, комерційний директор А Development;
- Роман Тугашев, CEO Ulichnaya Eda та БУХТА food station;
- та інші перші особи компаній, що працюють у сфері рітейлу та девелопменту.
Після офіційної частини учасники заходу зможуть ближче познайомитись один з одним у неформальній атмосфері, налагодити професійні зв’язки та відпочити у компанії однодумців під час вечірнього фуршету.
Програма саміту та реєстрація вже доступні за посиланням.
Місце проведення: КВЦ Парковий (Паркова дорога, 16-А).
Контакти з питань партнерства та реєстрації:
Юлія Кушка: +38 067 223 07 30, [email protected]
Олеся Кобцева: +38 050 313 74 53, [email protected]