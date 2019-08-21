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      У Києві відбудеться виставка "Класика майбутнього"

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      У Києві відбудеться виставка "Класика майбутнього"

      З 27 серпня по 15 вересня в Національному музеї Тараса Шевченка відбудеться незвичайний проект – виставка "Класика майбутнього".

      Виставка включає в себе художні образи та об'єкти, що стали легендами світового дизайну і відображають тенденції сучасного суспільства: естетичність, екологічність та відповідальне споживання.

      В проекті показані сучасні напрямки руху суспільства через дизайн. Відвідувачі матимуть змогу побачити ймовірність нашого майбутнього, яке вже стає сьогоденням.

      Музею працює з 10.00 до 18.00 години, понеділок – вихідний.

      Адреса: бул. Шевченка, 12.

      Більше про подію можна дізнатись за посиланням

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      Теги: Новини Києва Виставка Новини культури
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