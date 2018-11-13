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      У Києві відбудеться зіркова благодійна вечірка

      68 Читать новость на русском
      Допомога онкохворим
      Допомога онкохворим / delas.pt

      14 листопада у столичному Budhha Bar відбудеться благодійна вечірка соціального проекту "Ми малюємо життя".

      "Наш проект націлений допомогти онкохворим дітям України, – розповідають організатори вечірки. – У Національному інституті раку Києва ми відремонтуємо і облаштуємо спеціальну стерильну палату, в якій діти проходитимуть реабілітаційний період після хіміотерапії – три дуже важливих тижні в закритому просторі для уникненні рецидиви хвороби".

      На благодійній вечірці відбудеться розіграш лотів від знаменитостей і яскрава шоу-програма. Серед запрошених гостей: співачки Kuptsova та Ingret, фокусник-ілюзіоніст Антон Абрашиков, діджей Sasha Moralez. Список зірок поповнюється. Ведучий заходу – Володимир Такудіс.

      Теги: Новини України Новини Києва Діти Онкозахворювання
      Джерело: 24 Канал
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