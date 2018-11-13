У Києві відбудеться зіркова благодійна вечірка
14 листопада у столичному Budhha Bar відбудеться благодійна вечірка соціального проекту "Ми малюємо життя".
"Наш проект націлений допомогти онкохворим дітям України, – розповідають організатори вечірки. – У Національному інституті раку Києва ми відремонтуємо і облаштуємо спеціальну стерильну палату, в якій діти проходитимуть реабілітаційний період після хіміотерапії – три дуже важливих тижні в закритому просторі для уникненні рецидиви хвороби".
На благодійній вечірці відбудеться розіграш лотів від знаменитостей і яскрава шоу-програма. Серед запрошених гостей: співачки Kuptsova та Ingret, фокусник-ілюзіоніст Антон Абрашиков, діджей Sasha Moralez. Список зірок поповнюється. Ведучий заходу – Володимир Такудіс.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
"Шукала кохання": у Києві оголена жінка кидалась на зустрічні автівки та спричинила затори22 вересня , 07:21
У Києві горить торговий центр: фото масштабної пожежі19 листопада 2017 , 17:54
Зворушливу фотовиставку відкрили у Києві25 березня 2017 , 21:17
Реєстрацію на нагородження WEGAME Awards відкрито10 березня 2017 , 11:23
До складу журі косплей-шоу WEGAME 3.0 увійде блогер Олександр "Тераніт" Маюрі29 березня 2017 , 17:01