У Києві відбулась акція на підтримку Олега Сенцова

У четвер, 18 травня, під Посольством Росії в Україні відбувалася акція на підтримку бранця Кремля Олега Сенцова. Підтримати режисера прийшли відомі актори та сценаристи.

Про це в прямому ефірі 24 каналу розповіла кореспондентка.

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Підтримати Олега пропонують різними способами, зокрема прозвучала така думка, що найкращою підтримкою буде постановка п’єси Сенцова "Номери". Організацатори акції звернулися до всіх керівників театрів України, аби ті поставили цю п'єсу.

Прийшов на акції і Ахтем Сеітаблаєв, який зазначив, що знає Олега Сенцова особисто і він готовий зафільмувати його твір.

Організатори назвали цю акцію "Емоцією", бо заздалегідь до неї не готувалися. Однак, очікували, що учасників акції буде значно більше, бо прийшло лише кілька десятків людей.

Нагадаємо, 16 травня незаконно засуджений у Росії український режисер Олег Сенцов заявив, що розпочинає голодування. Такий крок він пояснює вимогою відпустити всіх українців, утримуваних у Росії та анексованому Криму.