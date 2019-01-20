У Києві відбувається панахида за загиблими захисниками Донецького аеропорту: фото

У неділю, 20 січня, у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі в Києві відбувається панахида за загиблими українськими захисниками Донецького аеропорту, відомими як "кіборги". Адже саме в цей день в Україні відзначають День пам'яті загиблих "кіборгів".

На службі присутні родичі та близькі загиблих під час оборони Донецького аеропорту українських військових.

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Ми повинні бути вдячні тим людям, які першими віддали своє життя там, у Донецькому аеропорті, і стримали ворога. І дякувати тим, які залишилися живими, за те, що вони, незважаючи ні на що, боронили Українську державу,

– виголосив у своїй промові перед панахидою намісник Свято-Михайлівського Золотоверхого чоловічого монастиря архієпископ Агапіт.

"Ми віримо, що перемога буде за нами. Ми не забуватимемо про тих людей, які ціною свого життя дарували нам ці мирні і спокійні дні", – додав священнослужитель.



Панахида за загиблими "кіборгами"



Панахида за загиблими захисниками Донецького аеропорту

До слова, у Києві цього ж дня на території Міноборони відбулися заходи із вшанування загиблих захисників Донецького аеропорту. У заходах брали участь президент Петро Порошенко з дружиною Мариною, міністр оборони Степан Полторак та родичі загиблих.

Що відомо про бої за Донецький аеропорт? Вони тривали з вересня 2014 року до 21 січня 2015 року і стали одними з найзапекліших на сході України. Бої розгорнулися між українськими військами, бійцями-добровольцями з однієї сторони та силами проросійських збройних угруповань з іншої. 18-21 січня 2015 року внаслідок підриву терміналу аеропорту загинули 58 захисників України. 21 січня було ухвалено рішення відвести українських бійців з нового терміналу, оскільки цей об'єкт було повністю зруйновано і він був не придатним для оборони.



Оборона терміналів аеропорту тривала 242 дні. Бої за Донецький аеропорт стали символом незламності та бойового духу українського війська, а захисники терміналів отримали прізвисько "кіборги".