У Києві відбувся байкерський мотопробіг Дідів Морозів: серед учасників – Василь Вірастюк

А у наших наступних героїв є не вело, а мотобайки. Отже, до Нового року – лічені години, а у Києві байкери влаштували новорічний мотопробіг.

Мотопробіг дідів морозів – не політична акція і не флешмоб. Байкери говорять, що це те новорічне диво, яке дарує всім гарний настрій і віру в наступний рік і те, що він буде барвистіший ніж попередній.

Снігуроньки, які прибули разом із Дідами, прилетіли із самої Лапландії, якщо вірити їм на слово. Хотіли подарувати сніг – але його не встигли розмитнити. Від української ж гостинності ледь стримують емоції.

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Після аеропорту, мотоколона колона рушила пробігом вулицями Києва. Щоби передати новорічний настрій навколишнім.