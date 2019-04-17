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      У Києві відбувся маркетинг-форум "Вхід для брендів з переконаннями"

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      "Ласкаво просимо до нового світу. Вхід для брендів з переконаннями". Більше тисячі професіоналів зібрав на найбільшому дискусійному майданчику у Києві 12-ий Український маркетинг форум.

      Понад 80 спікерів ділитимуться новими ідеями для просування бреднів, мотивації для співробітників та стратегіями боротьбі за прихильність споживачів.

      "Це майданчик, на якому весь ринок і всі професіонали можуть обговорювати питання та виклики. Вже неможна продавати свої послуги та продукцію і рекламувати, бо рекламний шум настільки великий і всі кажуть, що вони хороші. Але споживач має свій фільтр власний", – пояснила продюсер Українського маркетинг-форуму Ірина Бондаренко.

      За оцінками маркетологів, у світі нині панує криза довіри: люди втомилися від нав`язливої реклами. Потрібна інтелектуальна конкуренція за споживача.

      "Я хочу розгорнути тему цифрової трансформації, і ми запросили три гігантські компанії: Amazon, Google і Microsoft. У нас з ними буде панельна дискусія і виступи. Також у нас будуть представники українського бізнесу. Ми хочемо на одному майданчику розібрати по кісточках цифрову трансформацію і побудувати маршрут", – зазначив керуючий партнер IT-компанії D2 Володимир Дем'яненко.

      "В світі є чи буде кілька цифрових платформ, які будуть накопичувати масив даних про кожну людину. І це майбутнє маркетингу", – сказав власник компанії Fedoriv, експерт з маркетингу Андрій Федорів.

      Цього року організатори форуму пропонують маркетологам взяти участь в роботі чотирьох секцій. Кожну з них куруватиме спеціальний ментор. Крім того, досвідчені фахівці проведуть для учасників спеціальні майстер-класи, розкажуть про стан ринків і використання різних маркетингових інструментів.

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      Теги: Новини України Новини Києва
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