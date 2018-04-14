У суботу, 14 квітня, у Києві відбувся марш за науку, члени якого хотіли нагадати країні про значення й досягнення науки та людей, які в цій галузі працюють.

Про це повідомив кореспондент 24 Каналу у прямому ефірі.

Цей марш сьогодні відбувається по всьому світу, на нього виходять близько мільйона науковців.

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Учасники маршу у Києві пройшли від парку Шевченка до Майдану Незалежності. Організатори цієї ходи переконані, що саме науковці зможуть врятувати світ, якщо про них не забуватиме влада та громадськість.

На марш прийшло декілька сотень науковців, які вийшли популяризувати цю галузь і показати, якою цікавою вона є, також було багато плакатів і костюмів.

Як стверджують вчені, в Україні ця галузь є недофінансованою, а для того, щоб її розвиватися потрібно більше грошей, і тому українські науковці продовжують виїжджати за кордон.