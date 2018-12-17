У Києві відбувся яскравий турнір зі змішаних єдиноборств – WWFC 13

15 грудня, у Києві пройшов турнір зі змішаних єдиноборств WWFC 13. Всього відбулося десять поєдинків, подивитися які прийшли декілька тисяч глядачів, заповнивши трибуни "Палацу Спорту". Серед запрошених гостей були, як і фанати ММА, так и селебретіз.

У титульному бою уродженець Батумі, а нині одесит Роман Долідзе, захистив свій чемпіонський пояс. Боєць у яскравому поєдинку відправив у нокаут претендента з Польщі Міхала Пастернака. Не дивлячись на те, що Роман Долідзе досвідчений борець, поєдинок проходив в основному не у партері, а у стійці. Спочатку це було на руку поляку, але з часом він почав здавати позиції, а у третьому раунді не встиг зреагувати на видовищний удар Романа з розвороту. Як підсумок, Долідзе блискуче захистив титул і продовжив свою переможну серію у ММА до шести боїв.

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Відео бою Роман Долідзе – Міхал Пастернак



Порадував вболівальників і українець Ігор Потєря, щоправда, змусив при цьому похвилюватися, так як виграв поєдинок лише роздільним рішенням суддів. Суперником Ігоря був Феліпе Нсуе, який у своїй кар’єрі частіше програвав. У цьому поєдинку іспанець видав непоганий старт, але Потєря в останній п’ятихвилинці зміг проявити характер і як слід обробити Нсуе, який на той час вже втомився.

Найяскравіше розв’язка вийшла у поєдинку Магомеда Ознієва з Австрії і бразильця Феліпе да Сілви Майя. Останній, знаходячись не у самій вигідній позиції, зміг "задушити" суперника і змісив його здатися. Але те, що відбулося після цього – здивувало навіть самих ярих фанатів WWFC: Феліпе впав і не зміг самостійно піднятися на ноги. З гексагону переможця винесли на ношах.

На жаль, першу поразку у кар’єрі зазнав українець Руслан Хажмурзаєв. Він поступився французу Моктару Бенкаси.

Зате у єдиному жіночому поєдинку вечора не розчарувала українка Аліса Данюк. За допомогою больового прийому вона змусила здатися Хару Димітрулу з Греції.

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Бійцівське шоу для шанувальників змішаних єдиноборств однозначно вдалося. Тепер нам залишається чекати анонсів наступних турнірів. Адже ММА вже давно захопив серця українських вболівальників.

Результати всіх поєдинків WWFC 13 (переможці вказані першими)

Роман Долідзе (Україна) – ТКО 3 – Міхал Пастернак (Польща)

Ігор Потєря (Україна) – SD – Феліпе Сальвадор Нсуе Айіугоно (Іспанія)

Феліпе да Сіилва Майя (Бразилія) - SBM 2 - Магомед Ознієв (Австрія)

Моктар Бенкаси (Франція) – ТКО 2 – Руслан Хажмурзаєв (Україна)

Морган Шарриер (Франція) – D (нічия) – Марко Ковачевич (Швейцарія)

Алі Хусейнов (Україна) – SBM 2 – Александру Інсурацел (Молдова)

Аліса Данюк (Україна) – SBM 1 – Хара Димітрула (Греція)

Денис Бондар (Україна) – КО 1 – Ігор Гончаров (Україна)

Едуард Лазаревич (Білорусь) – MD – Рабіль Сабірлі (Україна)

Олексій Поліщук (Україна) – UD – Владислав Семенцов (Україна)

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