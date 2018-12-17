22:18
17 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Челябінський Париж. Реп, наркотики та Путін
      Вєсті Кремля
      21:20, сьогодні
      Вєсті.UA: Новий "бюджетний" відпочинок Луценка. Розслідування Ляшка
      Вєсті.UA
      19:53, сьогодні
      Як іноземці безкарно грабують українську землю і заробляють на цьому мільйони
      ЦРУ
      09:00, 14 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Заборонене кіно
      Згадати все
      14:17, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      У Києві відбувся яскравий турнір зі змішаних єдиноборств – WWFC 13

      320 Читать новость на русском
      Міжнародний турнір зі змішаних єдиноборств WWFC 13
      Міжнародний турнір зі змішаних єдиноборств WWFC 13

      15 грудня, у Києві пройшов турнір зі змішаних єдиноборств WWFC 13. Всього відбулося десять поєдинків, подивитися які прийшли декілька тисяч глядачів, заповнивши трибуни "Палацу Спорту". Серед запрошених гостей були, як і фанати ММА, так и селебретіз.

      У титульному бою уродженець Батумі, а нині одесит Роман Долідзе, захистив свій чемпіонський пояс. Боєць у яскравому поєдинку відправив у нокаут претендента з Польщі Міхала Пастернака. Не дивлячись на те, що Роман Долідзе досвідчений борець, поєдинок проходив в основному не у партері, а у стійці. Спочатку це було на руку поляку, але з часом він почав здавати позиції, а у третьому раунді не встиг зреагувати на видовищний удар Романа з розвороту. Як підсумок, Долідзе блискуче захистив титул і продовжив свою переможну серію у ММА до шести боїв.

      Читайте також: Ломаченко розповів, коли його бій відбудеться в Україні

      Відео бою Роман Долідзе – Міхал Пастернак


      Порадував вболівальників і українець Ігор Потєря, щоправда, змусив при цьому похвилюватися, так як виграв поєдинок лише роздільним рішенням суддів. Суперником Ігоря був Феліпе Нсуе, який у своїй кар’єрі частіше програвав. У цьому поєдинку іспанець видав непоганий старт, але Потєря в останній п’ятихвилинці зміг проявити характер і як слід обробити Нсуе, який на той час вже втомився.

      Найяскравіше розв’язка вийшла у поєдинку Магомеда Ознієва з Австрії і бразильця Феліпе да Сілви Майя. Останній, знаходячись не у самій вигідній позиції, зміг "задушити" суперника і змісив його здатися. Але те, що відбулося після цього – здивувало навіть самих ярих фанатів WWFC: Феліпе впав і не зміг самостійно піднятися на ноги. З гексагону переможця винесли на ношах.

      На жаль, першу поразку у кар’єрі зазнав українець Руслан Хажмурзаєв. Він поступився французу Моктару Бенкаси.

      Зате у єдиному жіночому поєдинку вечора не розчарувала українка Аліса Данюк. За допомогою больового прийому вона змусила здатися Хару Димітрулу з Греції.

      Читайте також: Непереможний американський боксер сказав, хто поб'є Ломаченка

      Бійцівське шоу для шанувальників змішаних єдиноборств однозначно вдалося. Тепер нам залишається чекати анонсів наступних турнірів. Адже ММА вже давно захопив серця українських вболівальників.

      Результати всіх поєдинків WWFC 13 (переможці вказані першими)

      Роман Долідзе (Україна) – ТКО 3 – Міхал Пастернак (Польща)

      Ігор Потєря (Україна) – SD – Феліпе Сальвадор Нсуе Айіугоно (Іспанія)

      Феліпе да Сіилва Майя (Бразилія) - SBM 2 - Магомед Ознієв (Австрія)

      Моктар Бенкаси (Франція) – ТКО 2 – Руслан Хажмурзаєв (Україна)

      Морган Шарриер (Франція) – D (нічия) – Марко Ковачевич (Швейцарія)

      Алі Хусейнов (Україна) – SBM 2 – Александру Інсурацел (Молдова)

      Аліса Данюк (Україна) – SBM 1 – Хара Димітрула (Греція)

      Денис Бондар (Україна) – КО 1 – Ігор Гончаров (Україна)

      Едуард Лазаревич (Білорусь) – MD – Рабіль Сабірлі (Україна)

      Олексій Поліщук (Україна) – UD – Владислав Семенцов (Україна)

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 17 грудня: переполох в УПЦ МП та український прапор в анексованому Криму
      сьогодні , 22:06 Головні новини 17 грудня: переполох в УПЦ МП та український прапор в анексованому Криму
      526
      Порошенко боится сказать лишнего, или Выборы с лозунгом "другие еще хуже"
      сьогодні , 22:00 Порошенко боится сказать лишнего, или Выборы с лозунгом "другие еще хуже"
      Блог Соцмережі 204
      Онлайн проти офлайну: що найбільше купують українці в інтернеті
      сьогодні , 21:00 Онлайн проти офлайну: що найбільше купують українці в інтернеті
      Яніна Ткачук 1271
      Михайлівський собор стане головним для ПЦУ: 10 цікавих фактів про церкву
      сьогодні , 20:00 Михайлівський собор стане головним для ПЦУ: 10 цікавих фактів про церкву
      Світлана Попова 1307
      Корупційна контрреволюція: чому Верховний суд поновлює на посаді хабарників
      сьогодні , 19:30 Корупційна контрреволюція: чому Верховний суд поновлює на посаді хабарників
      Дмитро Гнап 355
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      У 2011 році двигуни "Renault" можуть отримати 4 команди
       18 червня 2010 , 22:05
      "Сантос" вийшов на четверте місце
       10 жовтня 2010 , 13:20
      Угорські ультрас побилися з румунськими фанатами. ФОТО. ВІДЕО
       12 жовтня 2014 , 14:03
      Реакція соцмереж на вихід "Дніпра" у фінал Ліги Європи (ФОТО, ВІДЕО)
       15 травня 2015 , 13:02
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук