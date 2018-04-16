У Києві відключать гарячу воду: перелік вулиць
З 17 по 30 квітня у Солом'янському районі Києва пройдуть планові гідравлічні випробування тепломереж, відтак у деяких житлових будинках тимчасово буде відключено гарячу воду.
Відповідна інформація з’явилася на сайті Солом’янської райдержадміністрації.
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Згідно з законодавством гідравлічні випробування є обов’язковою складовою щорічної підготовки тепломереж до наступного опалювального сезону. Вони дозволяють виявити пошкодження на мережах і ліквідувати їх у міжопалювальний період. Термін відновлення гарячого водопостачання залежить від кількості та масштабу ремонту великих пошкоджень тепломереж, які обслуговують будинок. Під час гідравлічних випробувань мереж балансоутримувачам (ЖЕО, ЖБК, ОСББ тощо ) плата за теплову енергію для потреб гарячого водопостачання не нараховується. Коригування розрахунків за час відсутності послуги мешканцям здійснює житлово-експлуатаційна організація, яка обслуговує будинок,
– зазначили у РДА.
Крім того, у відомстві оприлюднили перелік вулиць, на яких буде відключено гаряче водопостачання.
Список вулиць Києва, де відключать гарячу воду з 17 по 30 квітня:
— вулиця Митрополита Василя Липківського,
— вулиця Стадіонна,
— вулиця Патріарха Мстислава Скрипника,
— вулиця Кудряшова,
— вулиця Механізаторів,
— вулиця Солом'янська,
— вулиця Курська,
— вулиця Єреванська,
— вулиця Фучика,
— вулиця Уманська,
— вулиця Петра Ніщинського,
— вулиця Богданівська,
— вулиця Шовкуненка,
— вулиця Волгоградська,
— вулиця Вадима Гетьмана,
— вулиця Преображенська,
— вулиця Златопільська,
— вулиця Андрія Головка,
— вулиця Городня,
— вулиця Виборзька,
— вулиця Миколи Голего,
— вулиця Тетяни Яблонської,
— вулиця Металістів,
— вулиця Академіка Янгеля,
— вулиця Борщагівська,
— вулиця Гарматна,
— вулиця Докучаївська,
— бульвар Чоколівський,
— проспект Повітрофлотський,
— проспект Лобановського,
— проспект Перемоги.
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