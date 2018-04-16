У Києві відключать гарячу воду: перелік вулиць

З 17 по 30 квітня у Солом'янському районі Києва пройдуть планові гідравлічні випробування тепломереж, відтак у деяких житлових будинках тимчасово буде відключено гарячу воду.

Відповідна інформація з’явилася на сайті Солом’янської райдержадміністрації.

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Згідно з законодавством гідравлічні випробування є обов’язковою складовою щорічної підготовки тепломереж до наступного опалювального сезону. Вони дозволяють виявити пошкодження на мережах і ліквідувати їх у міжопалювальний період. Термін відновлення гарячого водопостачання залежить від кількості та масштабу ремонту великих пошкоджень тепломереж, які обслуговують будинок. Під час гідравлічних випробувань мереж балансоутримувачам (ЖЕО, ЖБК, ОСББ тощо ) плата за теплову енергію для потреб гарячого водопостачання не нараховується. Коригування розрахунків за час відсутності послуги мешканцям здійснює житлово-експлуатаційна організація, яка обслуговує будинок,

– зазначили у РДА.

Крім того, у відомстві оприлюднили перелік вулиць, на яких буде відключено гаряче водопостачання.

Список вулиць Києва, де відключать гарячу воду з 17 по 30 квітня:

— вулиця Митрополита Василя Липківського,

— вулиця Стадіонна,

— вулиця Патріарха Мстислава Скрипника,

— вулиця Кудряшова,

— вулиця Механізаторів,

— вулиця Солом'янська,

— вулиця Курська,

— вулиця Єреванська,

— вулиця Фучика,

— вулиця Уманська,

— вулиця Петра Ніщинського,

— вулиця Богданівська,

— вулиця Шовкуненка,

— вулиця Волгоградська,

— вулиця Вадима Гетьмана,

— вулиця Преображенська,

— вулиця Златопільська,

— вулиця Андрія Головка,

— вулиця Городня,

— вулиця Виборзька,

— вулиця Миколи Голего,

— вулиця Тетяни Яблонської,

— вулиця Металістів,

— вулиця Академіка Янгеля,

— вулиця Борщагівська,

— вулиця Гарматна,

— вулиця Докучаївська,

— бульвар Чоколівський,

— проспект Повітрофлотський,

— проспект Лобановського,

— проспект Перемоги.