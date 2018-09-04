У Києві відкрили школу майбутнього

Учнів вчитимуть секретам робототехніки, лідерства та стартап-освіти.

3 вересня у Києві відкрили Ukrainian Global School – школу, яка об’єднує у собі усі інноваційні тенденції освіти. Тут вчитимуть дітлахів за програмами, що показали високу результативність у різних куточках світу – STEM, Startup Education та Project Learning. Урочисту червону стрічку перерізали фаундер школи, Почесний консул Латвійської Республіки Олена Вишнякова та Почесний президент Ukrainian Global School – міністр освіти Ізраїлю Шай Пирон (2013-2014).

"Я працюю у сфері освіти понад 10 років, – зазначила Олена Вишнякова. – Один з моїх перших проектів – дитячий садок. Там ми вчили дітей інакше, ніж всюди – готували спеціальні новаторські та прогресивні програми. Був постійний запит від батьків, щоб продовжити такий підхід і у школі. І ось, нарешті, ми з командою змогли втілити мрію у реальність. Ukrainian Global School – це проект, яким дійсно можна пишатися".

Привітати школярів завітали почесні гості – заступник голови Верховної Ради України Оксана Сироїд, заступник міністра освіти Роман Греба, голова підкомітету з освіти, Комітету Верховної ради України з питань освіти і науки Тарас Кремінь, Посол Держави Ізраїль в Україні Джоел Ліон, Почесний Консул Держави Ізраїль у Західному регіоні України Олег Вишняков та засновник і генеральний директор міжнародної компанії AllStars-IT Саймон Астор.

Перший урок для учнів провів сам Почесний Президент школи. Він надихнув учнів своєю щирою та зрозумілою промовою:

"Це місце для реалізації і розвитку і учнів, і вчителів, для кооперації з такими ж учнями і вчителями в різних точках планети. Ukrainian Global School – це хаб, платформа для розвитку міжнародних освітніх програм. Головне, що всі ми повинні пам'ятати: мрії – це не просто те, що ми уявляємо перед сном. Мрії – це те, що ми втілюємо в реальність тут і зараз", – наголосив Шай Пирон.

Програма відкриття теж вразила – на вході дітей зустрічав справжній робот, а у небі кружляв прапор школи на дроні під пісню гурту The Beatles – Imagine. У свою чергу, малюки одразу продемонстрували свої навички та звання – на виступах та у цікавому квесті-знайомстві з новою школою.