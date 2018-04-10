У Києві відкрили вільний еротичний простір S39

В Києві з'явився вільний еротичний простір S39, в якому об'єднані арт-галерея та шоурум еротичної атрибутики.

В асортименті шоурума – понад 100 різних видів бандажа, ударних інструментів та шкіряного фетиш-білизни від українських виробників шкіряних виробів. В S39 також представлені картини українських художників, які пишуть в еротичному стилі.

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Простір працює в форматі анонімних відвідувань – гість може приміряти будь-який аксесуар і придбати його як в шоурумі, так і на сайті.



Асортимент з еротичного простору S39

Бренд створив київський фотограф Костянтин Саввопуло, який працює в жанрі ню.



Асортимент з еротичного простору S39

"Я давно помітив, що люди переважно не вміють спілкуватися один з одним на тему сексу, бояться сказати партнеру про свої бажання та вподобання. З цієї недомовленості ніколи не виходить нічого хорошого. Це спостереження і підштовхнуло мене до ідеї створення простору S39. Я хочу, щоб люди відкрито говорити на інтимні теми і не боятися нових знань і досвіду ", – розповів фотограф.