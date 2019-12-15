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      У Києві відкрили висткавку китайських ліхтарів: яскраві фото

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      На столичному "Співочому полі" відкрили новорічну виставку великих китайських ліхтарів. Це вже вдруге у Києві відбувається такий фестиваль.

      Всього на фестивалі близько 200 фігурок – це і панди, і золота рибка, рожеві фламінго, черепаха, лотоси та китайська теракотова армія. Найвища, до речі, фігурка китайського воїна – 15 метрів.

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      Окрім, як спостерігати за ліхтарями, на фестивалі можна повчитись готувати чай за древніми китайськими традиціями. 

      київ новорічні свята
      Китайські традиції на виставці

      Усі ці фігури зроблені із шовку, а оскільки це дуже кропітка робота, то готували їх фахівці з Китаю. А для того, аби фігури світились – використали близько 15 тисяч лампочок. На відкритті фестивалю киянам показали і виступи артистів із Китаю. Побачити виставку ліхтарів можна до 2 лютого.

       

       

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      Автор: Іванна Шептицька
      Теги: Новини України Новорічні свята Новини Києва
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