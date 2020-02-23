У Києві відкрився ювелірний магазин компанії "B2B Jewelry"

Висока якість та прийнятна ціна. У Києві відкрився ювелірний салон компанії "B2B Jewelry". Прикраси власного виробництва "B2B Jewelry" виготовляють на сучасному італійському обладнанні.

"До цього дня, дня відкриття, ми готувалися плідно, довго. Так як нелегко було знайти приміщення для магазину. Робота була зроблена колосальна з великим колективом. Люди старались, хочемо, аби всім сподобалось", – розповів керівник Київського магазину "B2B Jewelry" Володимир Якімець.

Під час святкування можна було взяти участь у розіграші коштовних подарунків. Так, ювелірний виріб ціною в 15 тисяч гривень дістався Андрію Шоці з Миколаївщини.

"Емоції зашкалюють. Це мій перший виграш. Все чесно. "B2B" рулить", – заявив переможець розіграшу подарунків Андрій Щока.



Відкриття ювелірного магазину

Проєкт "B2B Jewelry" дозволяє покупцю отримати прибуток від свого придбання. Адже повертає гроші за покупку ювелірної продукції і сертифікатів на коштовні метали.

"У нас є бонусна програма, яка допомагає заробляти кешбеки від покупки. Вони купують прикраси і отримують гроші. У нас кожен тиждень відбуваються акції та розіграші. Відсоток варіюється, якщо попадете в чудовий час, то зможете чудово заробити", – пояснила керівниця Південного регіону салонів "B2B Jewelry" Марина Кошевая.



"B2B Jewelry"

"В2В Jewelry" – один з лідерів українського ринку ювелірних прикрас вже зо два десятки років. На сьогодні відкрито майже 90 магазинів в Україні. В компанії планують і надалі розширювати мережу ювелірних салонів.