У Києві відкриється перша в Україні енергоефективна школа з системою "розумний дім", – Кличко

3 вересня у столиці відкриють найсучаснішу, першу в Україні енергоефективну та "розумну" школу. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі телеканалу "Київ".

"Ми побудували та реконструювали за ці роки 7 шкіл. Одна з них – №334 в Дарницькому районі. Це найсучасніша та найкраща школа України, де навчатиметься 1,5 тисячі дітей. 3-го вересня ми будемо відкривати цю школу", – сказав Кличко.

Так, за словами міського голови, школа – новозбудована. У ній створено належні умови для комфортного навчання дітей. Разом з тим, будівля оснащена сучасними технологіями – вона є енергоефективною та "розумною".

Як пояснив Кличко, у школі встановлено сучасне енергозберігаюче автономне обладнання для обігріву приміщення – теплові насоси, які значно економніші порівняно із звичайними опалювальними системами, адже для своєї роботи використовують тепло землі та електроенергію. Також в школі працює система "розумний дім", є відеоспостереження.

Він нагадав, що восени 2018 року до столичних шкіл підуть 34 тисячі першокласників. Діти навчатимуться вже за концепцією Нової української школи, яка передбачає навчання дітей у цікавій інтерактивній формі.

Міський голова зауважив, що у 2018 році на освіту з міського бюджету було виділено 13 мільярдів гривень, що майже на 2,7 мільярда гривень більше ніж у 2017 році. За чотири роки було побудовано чи реконструйовано 19 дитячих садків та 7 шкіл.

"Ми системно підходимо до питань освіти. Адже найважливішими інвестиціями є інвестиції в наших дітей", – підсумував він.